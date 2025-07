Ceripa: “Con quei tifosi non avremmo potuto mai perdere, sono stati il dodicesimo in campo”

Cerveteri Calcio: 33 anni fa la vittoriosa gara di Terni –

Sono passati 33 anni, era il 12 luglio del 1992, quando il Cerveteri vinse lo spareggio di Terni contro il Teramo per la permanenza in serie C2.

Una giornata memorabile, storica, che è scritta nei cuori dei cerveterani, che mai avevamo vissuto momenti così adrenalinici ed emozionanti.

Sugli spalti c’erano 2300 tifosi verde azzurri, un fiume di auto e pullman avevano invaso l’E45. In panchina, invece, c’era Vincenzo Ceripa, soprannominato il Re.

Quel giorno era squalificato, guardava la gara dalla tribuna: “Non stare in panchina mi dava fastidio, anche se dalla tribuna potevo vedere meglio i movimenti della squadra. Mi sono emozionato quando ho visto la tribuna di fronte a me, un tappeto di gente e bandiere, ho capito che ci avrebbero dato la spinta per vincere. Nel ritiro c’erano buone sensazioni, abbiamo vinto con merito, non mi sembra che siano passati 33 anni”.

Una data che rimarrà scolpita nella mente di tutti, quella vittoria con reti di Antolovich e La Manna non di potrà mai scordare.