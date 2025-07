La struttura sul Lungomare della Salute: un lido completamente attrezzato, accessibile e privo di barriere architettoniche

Fiumicino inaugura la nuova “Spiaggia per tutti” –

È stata inaugurata questa mattina la “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute di Fiumicino: un lido completamente attrezzato, accessibile e privo di barriere architettoniche, pensato per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare in piena libertà e sicurezza.

“Restituiamo alle famiglie uno spazio inclusivo, dotato di tutti i servizi necessari. È un momento importante, che conferma la vocazione naturale della nostra città: il mare e l’inclusione”, ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante il taglio del nastro “Quest’anno abbiamo potenziato i servizi disponibili e, grazie anche al contributo della Regione, dalla prossima stagione contiamo di ampliare il progetto ad altre spiagge, coinvolgendo nuovi operatori balneari. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo di grande valore sociale.”

All’inaugurazione erano presenti, il Presidente del Consiglio Roberto Severini e l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca, che hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “È un obiettivo importante che permette a tutti di godere della bellezza delle nostre spiagge, senza ostacoli né barriere. Una spiaggia non esclusiva per le persone con disabilita ma accessibile a tutti e dove in piena libertà prendono vita valori fondamentali come l’amicizia, la solidarietà e la coesione.”

La gestione della spiaggia, affidata tramite bando pubblico alla cooperativa “A Casa di Enzo”, prevede servizi e strutture completamente accessibili: bagni e docce idonei, pedane, sedie da mare speciali. Rispetto allo scorso anno, la dotazione si amplia con 70 ombrelloni e 140 lettini gratuiti.

Sono inoltre garantiti servizi di accoglienza e sicurezza grazie alla presenza di bagnini, assistenti specializzati per persone con disabilità, personale per la pulizia, guardiania notturna e volontari pronti a supportare i visitatori.

Sulla spiaggia questa mattina era attivo anche un gazebo informativo di Spiagge Serene, iniziativa realizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, in collaborazione con la ASL RM3 e con il patrocinio della Regione Lazio. Un’equipe multidisciplinare promuove stili di vita sani, attività di prevenzione, formazione sul primo soccorso, dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e di manovre di disostruzione delle vie aeree.