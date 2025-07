L’artista romana inaugura la sua personale con un vernissage a Palazzo Camerale questa sera alle 18.30

Ilio, la mostra itinerante di Pamela Pagano raggiunge Allumiere –

Viene inaugurata sabato 12 luglio, alle ore 18:30 presso il Palazzo Camerale di Allumiere (RM), oggi sede del MAK – Museo Civico Archeologico A. Klitsche de la Grange, sita in Piazza della Repubblica, 29 in Allumiere, la mostra personale del maestro.

Dopo il successo della presentazione al pubblico nella scorsa esposizione, in pieno centro storico a Roma, la mostra del ciclo omerico dal titolo ILIO, del maestro Pamela Pagano e curata in due fasi dal critico storico dell’arte Licia Oddo, vedrà la sua seconda rassegna della prima parte di esso, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Allumiere, è promossa dall’associazione AReA M Aps Arte e Architettura e sostenuta moralmente dall’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura, di cui il maestro è membro, dalla Fondazione Effetto Arte e dal Movimento Artistico Re.St.Art4.0 di cui è fondatore e dalla Galleria Purificato Zero, con la sponsorizzazione di Sofia Floral Projects, si compone di una serie di opere pittoriche, tutte olio su tela, in stile figurativo nella maggior parte, ed alcuni studi eseguiti a matita conté a Paris su carta, ripercorrendo quel filo sentimentale e poetico che lega Dei ed eroi troiani raccontanti nel poema epico dell’Iliade di Omero, a volte nella drammaticità delle scene.

Il progetto espositivo proposto dall’artista e pittrice Pamela Pagano, nasce dalla sua personale ricerca artistica nell’unire la nostra tradizione culturale, che trae origini dalle antiche civiltà greco/romane, con il contemporaneo; passando per i vari stili iconografici che si sono susseguiti nei secoli, arrivando al sentire dei giorni nostri.

Tale ricerca, iniziata molti anni fa, ha trovato la sua realizzazione nel così denominato “Ciclo omerico”.

Un lavoro complesso ed elaborato che giaceva nella mente del maestro, finché non ha trovato la fiamma creatrice durante la rilettura dei testi epici ove, nello scorrere dei versi, apparivano davanti ai suoi occhi vere e proprie scene, quasi a visualizzare le opere già compiute. Sin dalla sua nascita, la mitologia greca ha avuto una grande influenza nelle Arti e nella letteratura di tutte le epoche, raccontando le gesta di Dei ed eroi e trovando nei suoi temi e nei suoi significati elementi sempre attuali.

“L’amore per l’arte, la letteratura e la mitologia – spiega Pamela Pagano – ha sempre accompagnato la mia esistenza, sin da bambina, per me è stato naturale sviluppare tutta la mia formazione nelle scuole d’arte e di restauro prima e poi continuare nelle botteghe dei restauratori per approfondire la cura e la trasmissione di creazioni artistiche ed architettoniche. Ho focalizzato il mio operato sulla pittura, dopo varie sperimentazioni di forma e di tecnica, mi sono soffermata sull’arte figurativa attraverso l’utilizzo dell’olio sulla tela, cercando quel punto d’incontro tra tradizione ed innovazione”.

“Da sempre impegnata nel sociale – conclude la Pagano – ho fatto dell’arte un messaggio salvifico e di Amore per tutta l’umanità del nostro tempo, mettendola a disposizione delle istituzioni e della didattica nelle scuole”.

La mostra resterà aperta da domenica 12 luglio a domenica 17 agosto, ingresso libero.

ILIO – Personale di Pamela Pagano

Palazzo Camerale – Piazza della Repubblica, 29 – Allumiere (Rm)

Dal 12 luglio al 17 agosto 2025 – Orari: Tutti i giorni – 9:00-14:00 / 15:00-19:30

Per info: 3473783925 – [email protected] – www.pamelapagano.it

L’artista

Pamela Pagano è nata a Roma, oltre 50 mostre negli ultimi cinque anni fra le quali citiamo: Meeting Spoleto Art in The City presso il Museo del Tessuto, II° Biennale Internazionale d’arte contemporanea di Mantova, presentata da Vittorio Sgarbi presso il Museo Diocesano Francesco Gonzaga , III° Biennale Internazionale di Massa e Montignoso dove le sue opere sono state esposte al Castello Malaspina, Mostra collettiva Infinity Academy con la direzione artistica del Prof. Giammarco Puntelli presso il Palazzo Pretorio di Anghiari in provincia di Arezzo.

Inoltre, è stata selezionata per vari progetti nazionali ed internazionali tra i quali citiamo: Infinity Academy 2019 ideato dal Prof. Giammarco Puntelli e per l’esposizione ufficiale “Italian Selection Pace e Amore” in EXPO 2020 di Dubai, con la direzione artistica del Prof. Giammarco Puntelli e patrocinati dal Ministero dei Beni Culturali (MiBACT).

Vincitrice di numerosi premi, tra i quali ricordiamo: il Premio Internazionale d’arte contemporanea Spoleto Art Festival 2018, I° Premio “Gran premio nazionale d’arte contemporanea Città di Padova 2018” per la sua ricerca formale e cromatica, omaggiata dall’On. Milva Boselli “, Premio Artista da Museo presso il Museo civico G. Sciortino di Monreale in provincia di Palermo.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la su arte, tra i quali ricordiamo EXPERTISE (certificato di valutazione) del Prof. Paolo Levi per l’opera pittorica “Morte di Patroclo 2019” presentata in occasione della II° Biennale di Mantova.

Selezionata per prestigioso progetto editoriale «Mediterraneo» edito Giorgio Mondadori, con un’opera commentata dal critico d’arte Giammarco Puntelli nella sua collana «Le Scelte di Puntelli – Mediterraneo» in vendita in tutte le librerie e presente in numerosi musei nazionali ed internazionali.

Artista scelta per affiancare il maestro Stefano Solimani nel progetto espositivo “Cari Maestri” presso il Museo Civico Il Correggio – Palazzo dei principi a Correggio (RE) ospitante opere del maestro rinascimentale omonimo, con la direzione artistica del prof. Giammarco Puntelli.

Recensita su Annuari d’arte contemporanea, Agende d’Artista e cataloghi editi di mostre collettive.

Ricordiamo anche alcune mostre personali che l’artista ha realizzato a Roma in contesti prestigiosi ed istituzionali, tra cui l’attuale “ILIO” dedicata al sentimento umano e poetico che unisce Dei e d Eroi troiani raccontati da Omero nel poema epico “Iliade”.