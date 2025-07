Si tratta di Leonardo Pierucci e Matteo Altamura, cresciuti per 4 anni nella scuola calcio guidata ed allenata da Davide Altamura e Cesidio Oddi.

Due giovani promesse del Cerveteri selezionati dalla Lazio –

Con grande orgoglio e soddisfazione la ASD Città di Cerveteri comunica che due dei suoi giovani classe 2017 sono stati selezionati dalla SS LAZIO e sono stati inseriti nel 1° gruppo ELITE.

“Siamo estremamente contenti di vedere che il nostro lavoro riesca a dare benefici ed opportunità ai nostri tesserati, perché in fondo la più grande soddisfazione non è vincere i campionati ma far crescere questi bambini in modo sano facendoli divertire”, si legge in una nota diffusa via social.

“Siamo felici per voi – prosegue la nota –. Vi auguriamo un futuro radioso. Portate in alto il nome di CERVETERI. Saremo sempre con voi”.