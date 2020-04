Cerveteri, Berardinelli-Piergentili rispondono a Multiservizi: “solo sei mascherine a operatori delle farmacie”

Condividi Pin 1 Condivisioni

I due consiglieri di opposizione rilanciano la polemica sullo scarso approvvigionamento di materiale sanitario

Cerveteri, Berardinelli-MPiergentili rispondono a Multiservizi: “solo sei mascherine a operatori delle farmacie”

Dopo l’attacco di ieri e la risposta pronta di Multiservizi, i consiglieri di opposizione Belardinelli e Piergentili tornano a parlare delle mascherine consegnate ai farmacisti del comune di Cerveteri. Se da un lato Multiservizi sostiene che è stato consegnato materiale a sufficienza, dall’altro Belardinelli e Piergentili dichiarano che solo sei mascherine sono state date in dotazione per ogni farmacista.

“Ci vediamo costretti – si legge nella nota – nostro malgrado a dover replicare alla nota dell’ufficio stampa della Multiservizi che ci accusa di false dichiarazioni. Possiamo provare che sono state fornite SOLO 6 mascherine a farmacista in 21 giorni e, nelle prime due settimane di crisi, SOLO una tuta protettiva.

Possiamo provare che dei dipendenti ieri stavano alla farmacia 5 e oggi a Cerenova. Per non parlare delle barriere di protezione con apertura all’altezza del viso, proprio dove dovrebbero essere chiuse. Il Presidente della Multiservizi o chi per lui, visto che la nota non è firmata, si rende conto che sono questi elementi a rappresentare qualcosa di ingiusto nei confronti chi chi lavora e dei cittadini che hanno diritto ad una corretta informazione?! Il nostro non è spirito polemico, nè mera strumentalizzazione politica, ma una esortazione a fare di più e di meglio a tutela dei lavoratori che ad oggi sono stati al fronte con davvero poche risorse. Pretendiamo, pertanto, delle scuse. Stiamo comunque valutando di presentare querela nei confronti di chi ci accusa di rilasciare dichiarazioni totalmente false!

Queste le parole dei consiglieri, che riaprono dunque la questione della scarsa sicurezza degli operatori comunali”.

Luca Piergentili – Anna Lisa Belardinelli