“In questa fase di emergenza non pensi di poter fare tutto da solo”

Cerveteri, FDI – Lega: “Il Sindaco Pascucci coinvolga le opposizioni”

“Avremmo volentieri fatto a meno di scrivere queste poche righe in queste giornate dure per tutti. Tuttavia, come forze politiche impegnate sul territorio, non possiamo non evidenziare il comportamento poco corretto del Sindaco Pascucci che, in questa situazione di emergenza senza precedenti, pensa di poter fare tutto da solo, senza coinvolgere minimamente le altre forze politiche, in particolare quelle di opposizione.

I nostri consiglieri Anna Lisa Belardinelli (FDI) e Luca Piergentili (Lega) fin dall’inizio si sono dichiarati disponibili a collaborare e, facendosi portavoce dei cittadini, in particolar modo delle categorie a più elevato rischio di contagio, hanno avanzato al Sindaco una serie di proposte concrete, tra cui la sanificazione delle strade (resa possibile grazie al lavoro volontario di agricoltori e imprenditori del nostro territorio), la dotazione di presidi di protezione individuale per tutti i soggetti in prima linea, la sospensione di imposte e tributi comunali per le attività commerciali costrette a restare chiuse e altre che evitiamo di elencare per non dilungarci troppo, eppure ad oggi i nostri consiglieri non hanno ancora avuto modo di poter incontrare il sindaco per fare insieme il punto della situazione, nemmeno a distanza in videoconferenza o altro.

In queste ore molti cittadini ci stanno contattando per sapere come poter avere aiuti economici o buoni spesa, visto che il Governo e la Regione Lazio hanno stanziato dei fondi per i Comuni da destinare alle famiglie in difficoltà economica, ma noi a queste domande non possiamo rispondere, abbiamo infatti, appreso che le modalità di assegnazione saranno decise dal Sindaco e dalla Giunta, ancora una volta quindi nessuno spazio e nessuna informazione ai consiglieri di opposizione!

Chiediamo pertanto al Sindaco di incontrare al più presto i nostri consiglieri per renderli partecipi di scelte che riguardano tutta la collettività, e visto la sua grande passione a stare davanti alle telecamere, sarebbe interessante anche assistere ad un incontro in diretta streaming…”

