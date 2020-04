Coronavirus, prorogata la ‘stretta’ fino al 13 aprile

Condividi Pin 0 Condivisioni

“Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti”.

Così il premier Conte nella conferenza stampa delle 20.20 (oggi puntuale).

“Ho firmato un nuovo DPCM con il quale le misure restrittive vengono prorogate fino al 13 aprile. Siamo nella fase 1 dell’epidemia quella delle misure più stringenti. Poi, appena possibile passeremo alla fase 2, di convivenza con il virus. La fase 3 sarà quella del ritorno completo alla nostra vita sociale”.

“C’è una sparuta minoranza di persone – ha ricordato il premier – che non rispetta le regole: abbiamo disposto sanzioni severe e misure onerose. Non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti. C’è una sparuta minoranza di persone che non rispetta le regole: abbiamo disposto sanzioni severe e misure onerose. Non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti”.

Poi un passaggio sulla ‘passeggiata con i figli’.

“Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione per andarsene in giro”.

In questo DPCM vengono vietati gli allenamenti anche degli atleti professionisti.

In diretta da Palazzo Chigi