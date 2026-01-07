Cerveteri batte il Fiumicino, successo che vale il terzo posto

Falco apre il 2026 con una vittoria che fa gioire i tifosi al Galli

Il Cerveteri sale al terzo posto, batte il Fiumicino per 1 a 0 con un goal di Alessio Falco e conquista al termine del giro di boa la terza piazza, valida per i play off. Non è stata una bella prestazione quella offerta dagli etruschi, decimati dalle assenze, contro le quali hanno saputo tenere a bada gli ospiti, più pericolosi nella ripresa. Un successo che dimostra la compattezza della squadra di Ferretti.

“Non siamo stati come le gare precedenti, l’importante è aver vinto una gara difficile, contro una squadra ben organizzata, che mi ha fatto una buona impressione – ha commentato Ferretti – . Siamo al terzo posto, chiudiamo l’andata in una posizione che non mi sarei mai aspettato. Abbiamo tre gare indicative per il futuro. Tolfa domenica, poi Ladispoli e Pianoscarano. Tre esami che hanno un valore importate sui nostri obiettivi”.