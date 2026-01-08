Cerveteri, chiusa la scuola dell’infanzia del Tyrsenia per sanificazione urgente

Il sindaco Elena Gubetti ha firmato una ordinanza di chiusura

La scuola dell’infanzia del plesso Tyrsenia, a Cerveteri, resterà chiusa nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della presenza di roditori all’interno dell’edificio scolastico.

La chiusura è stata disposta per consentire un intervento urgente di sanificazione, a tutela della salute di alunni e personale. L’evento, definito non preventivabile e sopraggiunto, ha richiesto un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale.

Nella mattinata odierna il sindaco emetterà un’ordinanza ufficiale di chiusura del plesso. Seguiranno aggiornamenti in merito alla riapertura e all’esito degli interventi programmati.

