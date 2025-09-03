“Cerveteri avrà il Palazzetto dello Sport”

Il dipartimento per lo sport finanzierà il Pala Etruria

𝑈𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀: 𝐶𝑒𝑟𝑣𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑎𝑧𝑧𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑖𝑙 𝑃𝑎𝑙𝑎𝐸𝑡𝑟𝑢𝑟𝑖𝑎, 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 3 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 – 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑜 “𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑒 2025”.

Si tratta di un progetto ambizioso, dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, che porterà alla realizzazione del primo impianto sportivo polifunzionale della Città Etrusca.

Cerveteri si è classificata prima a livello nazionale, a pari merito con Altamura e Sarno, con un punteggio di 95 punti.

Un risultato storico, frutto del lavoro di squadra portato avanti con determinazione in questi mesi.

Il PalaEtruria sarà una struttura all’avanguardia, pensata per accogliere numerose discipline sportive: basket, pallavolo, calcio a 5, ginnastica ritmica, scherma, boxe, oltre ad attività inclusive come il baskin.

Un lavoro straordinario, portato avanti dagli Assessori Matteo Luchetti (Lavori Pubblici) e Manuele Parroccini (Sport), insieme ai loro uffici, con la collaborazione preziosa del Dirigente Arch. Fabrizio Bettoni e dell’Ing. Manuela Lasio e del Dirigente Dott. Emiliano Magnosi.

Un’opera fondamentale che valorizzerà il territorio, darà nuove opportunità ai giovani e promuoverà l’inclusione attraverso lo sport.”

”Ancora una volta, i fatti parlano più delle parole. Abbiamo dimostrato, con risultati concreti, la nostra capacità di progettare con visione e intercettare risorse fondamentali per costruire il futuro della nostra città.

Tutti i tentativi goffi e strumentali di screditare l’operato di questa Amministrazione si dissolvono davanti a un dato inequivocabile: 6 milioni e 800 mila euro di finanziamenti ottenuti solo negli ultimi 6 mesi.

Un risultato che non arriva per caso, ma è frutto di competenza, programmazione e lavoro di squadra. Continuiamo a lavorare, ogni giorno, per trasformare Cerveteri in una città moderna, inclusiva e pronta alle sfide del domani.”