Ladispoli, il Sindaco Grando: “Avremo due palazzetti dello sport”

Un’importante notizia per la città di Ladispoli arriva direttamente dal Sindaco Alessandro Grando. Il Dipartimento per lo Sport ha infatti finanziato il progetto per la costruzione del nuovo Pala Ladislao, una struttura che sorgerà in via delle Primule, a fianco del già esistente Pala Sorbo.

L’annuncio è stato accolto con grande soddisfazione dall’Amministrazione comunale. Il Sindaco Grando ha commentato così il risultato: “Cosa c’è di meglio di avere un palazzetto dello sport? Averne due. Siamo orgogliosi di questo risultato e non vediamo l’ora di iniziare i lavori. Lo sport non è solo attività fisica, ma è crescita, socialità, educazione e inclusione”.

Nuove opportunità per i giovani e la comunità

La realizzazione del Pala Ladislao non rappresenta solo un ampliamento delle strutture esistenti, ma un investimento concreto nel futuro dei giovani e della comunità. “Investire in nuove strutture significa dare ai nostri giovani più opportunità per allenarsi, sognare e coltivare i propri talenti, creando al tempo stesso luoghi di incontro e condivisione per tutta la comunità. Ladispoli continua a crescere, e lo fa anche attraverso lo sport”, ha concluso il Sindaco Grando.