Trasporto pubblico urbano Cerveteri e Ladispoli, nuovi orari in vigore dal 10 settembre

CERVETERI / LADISPOLI – È in arrivo un aggiornamento per il servizio di trasporto pubblico locale. Si comunica che a partire da mercoledì 10 settembre 2025 entreranno in vigore i nuovi orari per le corse urbane di Cerveteri e Ladispoli.

In particolare, le corse della linea 23 che collegano con Bracciano saranno attive con il nuovo orario scolastico a partire da giovedì 11 settembre 2025, dal lunedì al venerdì.

Gli orari aggiornati sono già visibili sulla pagina Facebook di Sea Tour e saranno pubblicati sul sito ufficiale www.seatour.it nel pomeriggio di venerdì 5 settembre 2025.