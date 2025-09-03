Ladispoli: trasporto scolastico, contributo per studenti con disabilità

L’Amministrazione comunale rende noto che è possibile presentare domanda per un contributo a rimborso delle spese di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità che frequenteranno l’anno scolastico 2025/2026. La misura è rivolta agli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado statali, paritarie o ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

Il contributo, gestito dalla Regione Lazio, si basa su Linee Guida trasmesse l’11 agosto 2025. Per richiederlo, i genitori devono compilare l’apposito modulo e allegare la certificazione di disabilità, oltre alla copia dei documenti d’identità del dichiarante e del beneficiario.

Modalità di invio della domanda e calcolo del contributo

La domanda deve essere inviata all’Area IV – Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli, tramite PEC all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 12:00 dell’8 settembre 2025. Il Comune provvederà poi a inoltrare le richieste alla Regione Lazio.

Il valore del contributo sarà calcolato su una spesa media di 0,80 euro al chilometro, per un massimo di 40 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giorno di frequenza. L’importo massimo annuale per ciascun utente non potrà superare i 6.500 euro. Un contributo aggiuntivo potrà essere previsto in caso di disabilità grave o condizioni di particolare isolamento, a seconda della disponibilità delle risorse.

L’Avviso Pubblico e il modulo di domanda sono disponibili in allegato e al seguente link:https://www.comune.ladispoli.rm.it/…/avviso-pubblico…