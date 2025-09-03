Ladispoli Comics & Games: il 5 e 6 settembre torna la fiera che unisce fumetto e cultura pop

Ladispoli si prepara a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di fumetti e cultura pop. Il 5 e 6 settembre torna infatti la 7ª edizione del Ladispoli Comics & Games, un evento che richiama migliaia di visitatori da tutto il Lazio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ladispoli e sostenuta dall’Assessorato al Turismo, promette due giorni ricchi di eventi, incontri e intrattenimento.

Ospiti d’eccezione e spettacoli da non perdere

Il programma è di alto livello. Sarà presente il maestro Paolo Eleuteri Serpieri, fumettista di fama internazionale, che incontrerà il pubblico e racconterà la sua carriera. Un altro ospite di rilievo è Perla Liberatori, doppiatrice di personaggi molto amati, che svelerà i segreti del suo mestiere con laboratori dedicati.

Il momento più atteso è sicuramente il concerto di Giorgio Vanni, l’icona musicale delle sigle dei cartoni animati degli anni ’90 e 2000, pronto a far ballare e cantare tutti i presenti con il suo show.

Il programma delle due giornate

La fiera offrirà anche un’ampia area espositiva con stand di fumettisti, illustratori, editori e collezionisti. Gli appassionati di videogiochi troveranno spazi interattivi e tornei, mentre i fan dei Pokémon potranno partecipare a giochi e attività a tema.

Il programma nel dettaglio prevede:

Venerdì 5 settembre

11:00 Apertura fiera

Apertura fiera 16:00 Torneo Pokémon

Torneo Pokémon 18:00 Firmacopie con i fumettisti e premiazione degli artisti

Firmacopie con i fumettisti e premiazione degli artisti 19:00 Intervista a Paolo Eleuteri Serpieri

Intervista a Paolo Eleuteri Serpieri 19:30 Intervista a Perla Liberatori

Intervista a Perla Liberatori 21:00 Intervista a Meralex, collaboratori Disney

Intervista a Meralex, collaboratori Disney 21:30 “80 voglia di Quiz” in attesa dello show

“80 voglia di Quiz” in attesa dello show 22:30 DJ set di Giorgio Vanni

Sabato 6 settembre

11:00 Apertura fiera

Apertura fiera 18:30 Gara Cosplay con premi mozzafiato

Gara Cosplay con premi mozzafiato 21:30 Premiazione della gara

Premiazione della gara 22:30 Concerto della Ufo Rock Band con le più belle sigle dei cartoni animati

L’assessore al Turismo, Marco Porro, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Il Ladispoli Comics & Games è ormai un appuntamento fisso che arricchisce l’offerta turistica e culturale della nostra città. Un evento che unisce passione e creatività, capace di attrarre famiglie e giovani, trasformando Ladispoli in un punto di riferimento per gli amanti del settore”.

Non resta che segnare le date: il 5 e 6 settembre a Ladispoli, per vivere un’esperienza unica tra fumetti, giochi e spettacoli. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale: www.comixpoli.it.