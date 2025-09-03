Torna la Sagra della Salsiccia a Borgo San Martino: tre giorni di festa tra gusto e tradizione



CERVETERI – Borgo San Martino si prepara a ospitare la 45ª Sagra della Salsiccia, un appuntamento imperdibile che, anche quest’anno, promette di unire sapori autentici, musica, intrattenimento e convivialità. L’evento si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2025, offrendo un ricco programma di iniziative per tutte le età

Venerdì 5 settembre: si parte con musica e sfilate

La sagra prende il via venerdì pomeriggio alle 17:00 con l’apertura dei mercatini artigianali, seguiti alle 18:30 dall’apertura degli stand gastronomici, pronti a deliziare i visitatori con la protagonista indiscussa della festa. La serata prosegue tra balli di gruppo con i maestri Giancarlo Giacomobono ed Elena Botti, un raduno di Vespe a cura del Vespa Club Cerveteri e una suggestiva sfilata di abiti da sposa. Chiuderà la serata lo spettacolo musicale dell’orchestra Leo Baracca.

Sabato 6 settembre: spettacolo e risate con Marco Morandi e Biagio Izzo

Il sabato sarà all’insegna dell’energia e del divertimento. Oltre ai mercatini e agli stand gastronomici, il pomeriggio vedrà l’esibizione di Extreme Trial Drivers e la performance di ballo della A.S.D. Soft and Wild Dance. La serata si accenderà con due grandi nomi: l’esibizione live di Marco Morandi e lo spettacolo di cabaret del celebre attore e comico Biagio Izzo. Un mix perfetto di musica e risate per una serata indimenticabile.

Domenica 7 settembre: tradizione, giochi e Mirko Casadei

L’ultima giornata della sagra si aprirà con i momenti dedicati alla tradizione, con la Santa Messa e la processione in onore della Madonna per le vie del borgo, accompagnata dal gruppo bandistico Cerite. Nel pomeriggio, spazio al divertimento con il torneo di scacchi “lampo”, animazione per bambini e giochi popolari. A chiudere in grande stile la Sagra della Salsiccia sarà lo spettacolo musicale dell’orchestra di Mirko Casadei, seguito dai suggestivi fuochi d’artificio.

Una festa che si preannuncia ricca di sapori e momenti da condividere, per celebrare insieme la tradizione e la comunità di Borgo San Martino.