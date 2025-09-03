Cerenova, il Basket San Michele riparte: porte aperte per i futuri campioni

CERENOVA – Dopo una breve pausa estiva, il Basket San Michele è pronto a ricominciare le sue attività. La società, nata nel 2010, riapre i battenti e attende tutti i bambini e ragazzi pronti a scoprire il mondo della palla a spicchi.

Le istruttrici, certificate a livello nazionale e regionale, sono pronte a guidare i giovani atleti con passione e professionalità. L’obiettivo non è solo insegnare le tecniche del minibasket, ma anche trasmettere i valori dello sport, offrendo un’esperienza completa che include la partecipazione a feste e campionati federali.

Per tutti i curiosi, il Basket San Michele organizza due giornate di OPEN DAY presso la palestra di via Satrico a Cerenova, situata accanto all’asilo.

Quando: 11 e 12 settembre, dalle ore 16:30 Dove: Palestra di via Satrico, Cerenova