Condividi Pin 0 Condivisioni

Intervengono i Carabinieri

Cerveteri, auto danneggiate in mattinata

Vandali in azione a Cerveteri: nella notte infatti diverse auto sono state danneggiate su via Fontana Morella, nei pressi della chiesa della Santissima Trinità. Tra vetri sfondati e come squarciate, sono molte le vetture che hanno subìto questa sorte. Purtroppo l’arrivo dei Carabinieri è servito solo a constatare l’accaduto, poiché i malfattori si erano già dileguati, lasciando ai proprietari una brutta sorpresa al rientro dalla messa domenicale delle 8.30











Di Alessandro Ferri