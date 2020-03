Cerveteri, spaccio. Poliziotto finisce ai domiciliari

Condividi Pin 131 Condivisioni

Obbligo di dimora per un marinaio di 37anni. Operazione dei Carabinieri di Ladispoli

È stato sorpreso mentre stava vendendo della droga. A finire nella rete dei Carabinieri della compagnia di Civitavecchia, questa volta non è stato un cittadino qualunque, ma un agente della polizia stradale.

L’uomo, un 55enne di Cerveteri, è stato notato dai carabinieri della stazione di Ladispoli mentre stava cedendo della droga a un acquirente, un marinaio di 37 anni, anche lui di Cerveteri. Dalla perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato altri 45 grammi della stessa sostanza. E così per il poliziotto sono scattate le manette. Per lui convalidato l’arresto domiciliare, mentre per il marinaio è stato disposto l’obbligo di dimora.