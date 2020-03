Condividi Pin 0 Condivisioni

Oggi il passaggio di consegne. Nel frattempo arrivano i nuovi mezzi

Ladispoli, Massimi: “Grati a Ladispoli”

Il passaggio di consegne tra Massimi e Tekneko è cosa effettiva da oggi. L’azienda che ha gestito la raccolta dei rifiuti negli ultimi anni ha voluto ringraziare Ladispoli sui social per il percorso svolto:



“Siamo grati a Ladispoli e ai suoi cittadini per il percorso fatto insieme.

Ladispoli è la nostra città, il territorio nel quale abbiamo radici.

Proprio questo forte senso di appartenenza ci ha sempre spinti a dare il meglio.

In questi anni di differenziata “porta a porta” abbiamo contribuito giorno per giorno, insieme ai cittadini, agli operai e alle Amministrazioni che si sono susseguite, a realizzare una città più vivibile dove, ad oggi, è concretamente percepibile una migliore qualità della vita.

Abbiamo lavorato per la nostra città e ne siamo orgogliosi.

Lasciamo un’eredità di efficienza, con il servizio che ha raggiunto il 71,77 % di raccolta differenziata e con l’isola ecologica ed il Centro servizi eccellentemente organizzati, frutto della nostra dedizione al lavoro.

Auguriamo a coloro che da domani ci sostituiranno di riuscire a lavorare al meglio.”

Nel frattempo però, così come segnalato dal consigliere delegato Carmelo Augello, sono arrivati in città i nuovi mezzi per la nettezza urbana. Mezzi che – secondo Augello – “Garantiranno un servizio ancor più efficiente”

Di Alessandro Ferri