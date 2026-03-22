Cerveteri, allarme furti in zona via di Gricciano. Crescono segnalazioni e paura tra i residenti

Nella zona di via di Gricciano, a Cerveteri, il clima che si respira tra i residenti è sempre più pesante. Da giorni si susseguono testimonianze e racconti di tentati furti. Di persone incappucciate viste aggirarsi tra le abitazioni, e di movimenti sospetti che stanno facendo salire paura e preoccupazione.

L’episodio più recente risale alla scorsa notte. Secondo quanto viene riferito, alcuni malintenzionati sarebbero riusciti a introdursi all’interno di un’abitazione. Ma i proprietari, svegliati dai rumori, li avrebbero messi in fuga. Non sarebbero riusciti a portare via nulla di valore, ma lo spavento è stato grande. Ed è sicuramente questo l’elemento più critico e importante. I residenti non sono solo preoccupati per l’eventuale danno dovuto dai furti. Preoccupa la sensazione di vulnerabilità. La paura di non sentirsi più tranquilli neppure dentro le proprie case.

Le segnalazioni parlano di tentativi avvenuti non soltanto nel cuore della notte, ma anche in fascia serale, attorno alle ore 19. Un dettaglio che aumenta ulteriormente l’apprensione, perché restituisce l’idea di persone che agirebbero senza farsi troppo scrupolo dell’orario o della presenza dei residenti. In almeno un caso, riferiscono i cittadini, i soggetti sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere: tre persone incappucciate.

Da qui la richiesta che si alza dalla zona: più controlli, più presenza delle forze dell’ordine, più attenzione istituzionale. I residenti chiedono che il territorio non venga lasciato solo, e invitano tutti a mantenere alta l’attenzione. Segnalando immediatamente eventuali movimenti sospetti di persone o veicoli. C’è anche chi fa notare come, con l’avvicinarsi delle festività, episodi di questo tipo sembrino aumentare. Serve quindi una risposta. E serve in fretta.