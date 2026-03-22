Ladispoli, incontro tra UDC e Forza Italia: verso un centrodestra unito

Mercoledì 18, il segretario politico dell’UDC di Ladispoli, Luigi Mataloni, e l’avv. Maria Caredda hanno incontrato, presso la sede di Forza Italia, il segretario Fabio Capuani e il consigliere Marco Penge. L’obiettivo del confronto è stato delineare proposte concrete per il prossimo futuro su temi cruciali quali servizi, viabilità, sicurezza e sviluppo economico.

“Quello con Forza Italia è soltanto il primo di una serie di incontri che l’UDC intende promuovere con tutti i partiti politici, le liste civiche e le associazioni che hanno contribuito al progetto del centrodestra a Ladispoli“, ha dichiarato il dott. Roberto Riccardi, Coordinatore UDC della Città Metropolitana di Roma. Riccardi ha inoltre ribadito la piena condivisione dei valori del Partito Popolare Europeo. Sottolineando la necessità di dare risposte efficaci ai problemi reali di famiglie e imprese: “L’obiettivo è aprire un confronto costruttivo con tutte le realtà della coalizione“.

Anche il coordinatore locale Luigi Mataloni ha espresso grande soddisfazione: “Con gli amici di Forza Italia la sintonia è stata immediata; condividiamo la stessa visione della città e il medesimo senso di responsabilità. Il centrodestra deve presentarsi unito e coeso: l’esperienza dei comuni limitrofi ci insegna che, laddove ci si divide, si perde”.