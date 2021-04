Share Pin 6 Condivisioni

Per il corretto avvio della Tariffa puntuale dei rifiuti l’amministrazione invita gli utenti a indicare i codici dei mastelli in proprio possesso così da associarli al nome dell’utente.

Cerveteri: al via la ricognizione dei mastelli scambiati per errore –

Cerveteri: al via la ricognizione dei mastelli scambiati per errore

Col tempo è capitato che magari i mastelli di cui si era in possesso siano stati scambiati con quelli dei vicini senza rendersene conto.

Ora, però, con l’avvio della tariffa puntuale dei rifiuti sarà necessario che ogni mastello in dotazione sia associato al nome dell’utente che lo sta utilizzando.

Solo così non si incorrerà nel pericolo di ricevere la bolletta con consumi non propri ….. ma come fare?

Alla domanda ha risposto l’amministrazione comunale: “Tutti i cittadini che hanno ricevuto il kit di raccolta prima dello scorso gennaio” potranno comunicare i codici dei mastelli attraverso “una nuova e comoda funzione dell’app Junker, sviluppata proprio per gli utenti del nostro Comune”.

In questo modo i codici dei mastelli saranno associati al nome dell’utente che li sta utilizzando così da rendere più semplice il calcolo dei consumi.

Per poter effettuare l’invio dei codici basta andare sull’app Junker nella sezione servizi e seguire le istruzioni.

(torna a baraondanews)