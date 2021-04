Share Pin 2 Condivisioni

Il documento chiede di prendere in considerazione il progetto di rilancio presentato dall’amministrazione comunale di Fiumicino durante l’ultimo consiglio comunale straordinario

Crisi Alitalia, Montino: “Bene l’interrogazione presentata dall’eurodeputato Smeriglio alla Commissaria Versatger”

La questione Alitalia finisce sul tavolo del Parlamento Europeo. L’eurodeputato Massimiliano Smeriglio ha presentato un’interrogazione alla commissaria Margrethe Verstager, competente per la vicenda Alitalia.

“Smeriglio – ha raccontato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – ha fatto sue le nostre preoccupazioni per il futuro dell’azienda, dei 7500 lavoratori che rimarrebbero fuori dal piano di Ita, per la perdita di un asset determinante per il nostro paese”.

“Nella sua interrogazione, Smeriglio chiede a Verstager di specificare le ragioni alla base delle proposte avanzate dalla Commissione sul nuovo piano, che includono il rilascio di servizi importanti come l’assistenza a terra e la manutenzione e di spiegare il risarcimento accordato alla compagnia per le perdite sofferte nel 2020, molto inferiore rispetto ai danni subiti”.

“L’interrogazione chiede anche di prendere in considerazione il progetto di rilancio presentato da noi durante l’ultimo consiglio comunale straordinario”.

“L’interrogazione è stata firmata anche dagli eurodeputati Brando Benifei(S&D) e Fabio Massimo Castaldo (NI)”.

“Ringrazio l’on. Smeriglio per avere dato voce, in Europa, al grido di allarme che da Fiumicino ormai lanciamo da tempo e a Bonifei e Castaldo per averlo supportato. Ora attendiamo la risposta della commissaria Verstager”.

