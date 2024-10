Cerveteri, 4.200 multe in un anno realizzate dai T-Red –

Installati ad agosto del 2023, ad agosto dell’anno in corso i quattro autovelox installati sulla Via Aurelia, in territorio di Cerveteri, hanno prodotto oltre 4.200 multe.

Non sono poche, considerato che i cittadini avevano anche protestato dopo l’installazione dei T-Red in entrambe i sensi di marcia e alle intersezioni con via Fontana Morella e con il bivio di Campo di Mare, individuati come due punti nevralgici della viabilità.

Delle contravvenzioni realizzate, più di 350 sono avvenute per il passaggio con il rosso sono un segnale piuttosto preoccupante.

Secondo il codice della strada, ciò comporta 167 euro di sanzione e in aggiunta la decurtazione di 6 punti, 10 per chi ha la patente da meno di 3 anni.

Nella “rete” ci sono finiti anche tanti residenti considerando che il velox è entrato in azione immortalando chi si apprestava a svoltare per entrare a Cerenova.

I quattro impianti sono stati noleggiati dal comune etrusco per una spesa di oltre 160mila euro in 3 anni.