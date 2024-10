Grande successo per una manifestazione iniziata a alle ore 15:00, suddivisa in tre momenti e spazi destinati a sapori di qualità per il palato e terminata alle 21:00

Roma: a Palazzo Valentini pioggia di emozioni, eccellenze e romanità con Doc Italy il 14 ottobre 2024 –

In una cornice caratterizzata da emozioni, riconoscimenti e degustazioni, successo per l’evento “Maratona delle Eccellenze” svoltosi lunedì 14 ottobre 2024 a Roma a Palazzo Valentini.

Presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale è andato in scena uno spettacolo volto a dare spazio all’Italia e al Mondo attraverso il cuore.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Doc Italy, presieduta da Tiziana Sirna, insieme con l’Associazione Cavalieri di San Silvestro e l’Accademia Ergo Cantemusun grande successo per una manifestazione iniziata a alle ore 15:00, suddivisa in tre momenti e spazi destinati a sapori di qualità per il palato e terminata alle 21:00.

“Premio Doc Italy Roma Capitale”, “Premio Doc Italy Relazioni Internazionali” e “La Pace che non c’è”, nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” la consegna di riconoscimenti e lo sviluppo di confronti si sono susseguiti con un’alternanza perfetta, rivolta a sottolineare le potenzialità complessive della Nazione in tutti gli ambiti creativi della persona.

A fare da guida il concetto della “Pace che non c’è”, tema purtroppo di grande attualità, introdotto per l’occasione dalle parole di saluto di Monsignor Luigi Casolini di Sersale, affrontato in dettaglio nella sezione dedicata a società e pianeta; seguito, data la circostanza dal benvenuto espresso dei consiglieri Massimo Ferrarini e Federico Rocca.

Nel luogo di massima assise provinciale, la conduzione affidata all’anchorman Antony Peth ha fatto da accompagnamento alla Premiazione con eleganti pergamene e opere realizzate per l’occasione dall’artista Marco Orlandi, figura di riferimento Doc Italy dal 2013.

Per il “Premio Doc Italy Roma Capitale”, giunto alla sua 4ᵃ edizione ponendosi come traguardo quello di fare della Città Eterna una “Capitale delle Eccellenze”, le premiazioni hanno visto coinvolte nove personalità, aperte dal tributo a Rodolfo Laganà, attore emblema della romanità.

Interrotto a sorpresa dalla comparsa in sala di un altro simbolo local-popolare come “Pizza e Mortazza”, offerta dal Maestro Antonio Spanò, le consegne dei premi sono poi proseguite con: Chiara Giannotti, sommelier e conduttrice televisiva; Emanuele Brandamura, pugile e campione Europeo; Giorgio Meneschincheri, direttore medico del Policlinico Gemelli; Marco Rufini, Chef e Maestro Pizzaiolo; Roberto Ciufoli, comico e attore; Sara Papa, panificatrice e conduttrice di programmi food; Stefano Ferrara, gelatiere visionario e concluse con l’Assessore Alessandro Onorato, primo Politico premiato nella storia di Doc Italy e i suoi 19 Premi.

A consegnare i riconoscimenti due figure di altissimo spessore Diplomatico e Istituzionale, Sua Eccellenza Ambasciatore di Bulgaria Todor Stoyanov, e il Senatore Bartolomeo Amidei.

Visita inaspettata ma gradita quella di Luigi Cremona, guru indiscusso nell’organizzazione di eventi nel mondo del gusto e dei suoi grandi maestri, in una platea guidata in termini di presenza ed emozione da figure come: la Maestra Fioretta Mari; la regista Emanuela Metri; la Presidentessa di Ergo Cantemus Luana Frascatelli; il Dottor Daniel Della Seta; il Marchese Emilio Petrini Mansi; la stilista Nayra Laise; il Maestro Sergio Valente.

Per il “Relazioni Internazionali” 2 importanti riconoscimenti, il primo per l’Ambasciata Argentina a Roma, con cui Doc Italy collabora da sei anni, ritirato dalla Dott.ssa Vanesa Di Martino Creide, Responsable del ufficio Promozione Turismo e Sport dell’Ambasciata Argentina in Italia;

Il secondo “personale” all’Ambasciatore di Bulgaria Stoyanov, giunto al termine del suo mandato istituzionale, nel suo intervento di congedo in cui sottolineando lo stretto rapporto instaurato con l’Associazione guidata da Tiziana Sirna, a sua volta ha consegnato un importante riconoscimento a firma del Primo Ministro Bulgaro Nikolaj Denkov.

Un dono in risata è stato offerto da Luigi Nikolas Martini, incredibile TikToker impegnato nel portare avanti un’importantissima battaglia, unita alla scrittura di libri, come quello letto per alcuni passi “A me gnocchi please!”.

In ultimo l’intervento dell’Avvocato Domenico Naccari ha posto un focus sull’importanza di Doc Italy, il percorso in salita e gli incredibili successi ottenuti, per chiudere in definita la serata con l’intervento puntuale e motivato del giornalista Marco Di Marzio, che ha saputo sintetizzare la filosofia, il percorso di Doc Italy e l’essenza dell’evento vissuto.

Colonna sonora dell’evento il Sax del Maestro Salvatore Pittà dell’Accademia Ergo Cantemus, grazie alla magnifica Presidente Luana Frascarelli.

A fare da interno del quadro l’assaggio, nella Sala delle Bandiere, di eccellenze prodotte nello Stivale delle Meraviglie, rese fruibili dai Maestri Bruno Brunori, Diego Guglielminetti, Eliseo Leo, Massimo Grillotti, Marinetta Boscarelli, Pasqualino Antoniello, Servito Fuggetti, Simona Lauri, Stefano Paciotti, Tullio Monaldi, Salvatore Pugliese

Il tutto, con David, Jimmy, Riky, Ryan e Marty, in completi sartoriali dello stilista Gianluca Mattiozzi, a rendere particolare, accogliente, efficiente ed efficace un’incontro dove Doc Italy ha saputo rinnovare la forza in favore del bello.