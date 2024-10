Erasmus Plus, Green Me Green Footprints: l’esperienza della mobilità in Turchia raccontata dai ragazzi dell’I.C. Cena –

Quest’anno scolastico, grazie all’ Erasmus, ho avuto la possibilità di andare in Turchia ospitato dalla famiglia di un mio coetaneo: Samil. La città che ci ha accolto è Samsun, sulle rive del mar Nero. Una città molto grande, infatti una parte si estende in collina e una parte sulla costa dove ci sono tanti ristoranti e hotel molto belli.

E’ stata un’esperienza bellissima, è bello conoscere nuovi posti,nuove culture, nuovi piatti, nuovi sapori e fare nuove amicizie.

Nella settimana in cui si è svolto il progetto Erasmus “Green Me”, insieme ai ragazzi turchi, greci, lituani insieme ai professori abbiamo fatto moltissime attività. Alcune si sono svolte nel bosco e in spazi aperti in mezzo alla natura, dato che era il tema centrale dell’Erasmus. Tra le altre cose abbiamo visitato una zona protetta gigantesca a Bafra, che si estende per 150 ettari, dove abbiamo visto molte specie di uccelli, bufali, cammelli…

Giornalmente, dopo aver svolto le attività del progetto, facevamo lunghe passeggiate alla scoperta della città di Samsun.

La famiglia che mi ha ospitato è stata molto carina e disponibile. Ho potuto assaggiare nuovi piatti, mi parlavano delle loro abitudini e io rimanevo contento ad ascoltarli.

Ringrazio la scuola per avermi dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza che resterà nel mio cuore.

Thomas Navarra

Domenica scorsa, 6 ottobre, mia sorella ed io siamo andate in Turchia grazie al programma Erasmus Plus “Green me, Green Footprints”, precisamente a Samsun.

Ci siamo trovate benissimo sia con la nostra compagna turca Bilge Su, che avevamo ospitato durante la mobilità in Italia, che con la sua mamma Leyla,, sempre gentili e premurose. Anche gli altri compagni delle varie nazionalità sono sempre stati amichevoli e gentili, ci siamo sempre aiutati a vicenda!

Le esperienze, bellissime e tutte sempre basate sul “verde”, ci hanno permesso di connetterci con la bellezza della natura circostante e di apprendere al tempo stesso l’importanza della collaborazione e la valorizzazione della diversità. Questa esperienza si può definire con una sola parola UNICA!

Ringraziamo anche tutte le insegnanti, chiare nelle spiegazioni, disponibili e gentili. Consigliamo a tutti di fare questa esperienza fantastica, piena di adrenalina e sempre alla scoperta di nuove cose e spesso anche di te stesso!

Melissa e Ginevra Vernarecci