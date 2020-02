Condividi Pin 4 Condivisioni

Scritte sul campo da gioco utilizzato dai bambini per trascorrere qualche ora di gioco fuori casa. La rabbia dei cittadini

Cerenova, imbrattato il parco di via Luni –

Cerenova, imbrattato il parco di via Luni

Ancora degrado e inciviltà. E soprattutto in un luogo deputato al gioco e allo svago.

Questo quanto accaduto a Cerenova.

Incivili hanno deciso di imbrattare il “tappeto” di gioco del campo presente nel parco di via Luni.

Un gesto che non solo “danneggia” i frequentatori del parco, ma un’intera comunità, stanca ormai di vivere in una frazione abbandonata a se stessa e in preda agli incivili.

Dai rifiuti abbandonati in strada, così da far nascere delle vere e proprie discariche abusive, alle scritte che stanno imbrattando la stazione di Marina di Cerveteri e diverse facciate di palazzi della frazione della città etrusca.

Gli atti di inciviltà sono tanti, tanto che già in passato i residenti avevano chiesto l’installazione di telecamere di videosorveglianza per individuare i colpevoli di questi gesti e punirli, anche con pesanti sanzioni.