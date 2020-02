Coronavirus, i morti salgono a 361. Otre 17000 i contagiati in Cina

Condividi Pin 3 Condivisioni

Coronavirus, i morti salgono a 361

361, questo il numero delle vittime da coronavirus in Cina: gli ultimi aggiornamenti forniti dalla commissione sanitaria nazionale (Nhc) segnalano 2.296 nuovi contagi accertati. I casi accertati nel paese ora sono 17.205. Si attestano a 21.558 i casi sospetti, mentre le guarigioni accelerano a quota 475.

Intanto sono 24 tra province e municipalità cinesi in cui le attività sono ferme e lo saranno fino al 10 febbraio proprio per i timori di contagio del coronavirus di Wuhan. Queste aree rappresentano oltre l’80% in termini di contributo al Pil del paese. Le borse sono hanno chiuso tutte con perdite molto pesanti