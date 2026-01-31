Castello di Santa Severa: LAZIOcrea terrà aperta la biglietteria

Nessun rischio di chiusura per il complesso medievale e il Museo della Navigazione, secondo una nota della Regione Lazio, con punte polemiche

“Non c’è alcun rischio chiusura per il Castello di S. Severa”, viene scritto in una nota stampa diffusa dalla Regione Lazio.

Una risposta alle polemiche che nei giorni scorsi si erano diffuse sulla stampa locale: per la Regione il problema di chiusura del borgo e dei musei non sussiste. Sarà il gestore del complesso monumentale LAZIOcrea a provvedere ad attivare una propria biglietteria.

La Regione Lazio, in attesa della stipula di una nuova convenzione col Comune di Santa Marinella, afferma che LAZIOcrea sarà disponibile ad includere nella sua gestione dei biglietti anche il Museo del Mare e della Navigazione Antica: “Questa intenzione verrà ufficialmente comunicata, nelle prossime ore, al Commissario Straordinario del Comune di S. Marinella”.

Nella nota la Regione non manca una frecciata al Comune sottolineando come le ad oggi era dell’ente locale la gestione della biglietteria.

La riprova della volontà di mantenere accessibile il Castello sarebbero secondo la nota della Regione Lazio i numeri dei visitatori nel periodo natalizio, 40.000 persone, e del 2025, oltre 230.000 e che si starebbe procedendo alla programmazione degli eventi per i mesi primaverili ed estivi.

“Inoltre, occorre ricordare – aggiunge la nota – che LAZIOcrea ha trasmesso al Comune di S. Marinella, nel febbraio 2025, la bozza della nuova convenzione, frutto del tavolo tecnico e degli incontri svoltisi tra le parti, restando in attesa di una risposta che finora non è stata ricevuta”.