Domani torna “Domenica al Museo”, ingresso gratuito nei luoghi di cultura statali

Ingresso gratuito alla Necropoli della Banditaccia e al Museo nazionale archeologico cerite
Domenica 1 febbraio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta.
La scorsa #domenicalmuseo, il 4 gennaio, ha registrato 223.018 ingressi.
Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”.