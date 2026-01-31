 
CerveteriEvidenzaTarquinia

Domani torna “Domenica al Museo”, ingresso gratuito nei luoghi di cultura statali

31 Gennaio 2026

Ingresso gratuito alla Necropoli della Banditaccia e al Museo nazionale archeologico cerite

Domenica 1 febbraio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Domani torna "Domenica al Museo", ingresso gratuito nei luoghi di cultura statali
Domani torna “Domenica al Museo”, ingresso gratuito nei luoghi di cultura statali

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. 

La scorsa #domenicalmuseo, il 4 gennaio, ha registrato 223.018 ingressi.

Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”.