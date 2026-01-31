Rfi e Adr Assistance, accordo per la stazione di Fiumicino Aeroporto

Lo scopo è potenziare l’assistenza alle persone a ridotta mobilità nella stazione

Un nuovo protocollo d’intesa tra Rete Ferroviaria Italiana e ADR Assistance, società controllata da Aeroporti di Roma, segna una svolta nell’assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) presso la stazione ferroviaria di Roma Fiumicino. L’obiettivo è ambizioso: garantire un accompagnamento continuo e coordinato per chi viaggia tra treno e aereo, abbattendo le barriere e migliorando la qualità dell’esperienza di viaggio.

Il nuovo accordo, che segue quello siglato a fine 2024 con SAGAT per la stazione di Torino Aeroporto, introduce un modello di cooperazione strutturato tra i servizi di assistenza ferroviaria e aeroportuale. Questo sistema punta a rafforzare l’integrazione tra i principali gestori delle infrastrutture di trasporto, offrendo ai passeggeri PRM un percorso senza soluzione di continuità: dal treno all’aeromobile e viceversa, con processi più fluidi, chiari e tempi di attesa ridotti.

Il cuore operativo di questa innovazione risiede nel consolidamento del coordinamento tra le sale operative di RFI e ADR Assistance. Grazie a questa sinergia, il passeggero viene accompagnato lungo tutto il tragitto, con la presa in carico che avviene presso uno specifico punto di interscambio – un totem dedicato – situato all’interno della stazione ferroviaria dello scalo romano.

Gestione e monitoraggio congiunto

Nonostante la gestione delle richieste di assistenza resti separata, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti, il processo complessivo viene ora monitorato e gestito congiuntamente. Il personale specializzato di ciascuna organizzazione continua a occuparsi dell’erogazione del servizio, ma la supervisione condivisa assicura maggiore efficienza e qualità.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di RFI per migliorare l’accessibilità delle stazioni e dei servizi ferroviari, valorizzando la collaborazione con i principali nodi di interscambio del Paese e mettendo al centro le esigenze delle persone.

Il nuovo modello rappresenta un passo concreto verso una mobilità davvero inclusiva, dove la collaborazione tra operatori diversi diventa la chiave per abbattere le barriere e offrire a tutti i viaggiatori pari opportunità di spostamento.

I metodi del servizio

Il servizio di assistenza per la stazione ferroviaria può essere effettuato attraverso tutti i canali di contatto messi a disposizione da RFI:

direttamente presso una delle nostre Sale Blu, aperte tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 06:45 alle ore 21:30;

per e-mail scrivendo a [email protected];

per telefono: 800 90 60 60, numero verde gratuito raggiungibile da telefono fisso in Italia; +39 02 32 32 32, numero a tariffazione ordinaria raggiungibile da cellulare e dall’estero;

attraverso il portale Sala Blu Online – https://salabluonline.rfi.it;

attraverso l’app ufficiale Sala Blu Plus disponibile per iOS e Android.

