Fiano Romano, soccorso un uomo caduto in un fossato –

Un uomo è caduto all’interno di un fossato mentre si trovava nella sua proprietà in Via di Monte Bove a Fiano Romano.

I soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 15 di oggi e la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto una squadra di Montelibretti con il Nucleo SAF e un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Il personale giunto sul posto ha immediatamente soccorso la persona imbracandola alla barella, per essere poi trasportato con l’elicottero che è atterrato allo stadio comunale di Fiano Romano dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118.

Sul posto le forze dell’ordine.