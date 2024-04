Castello di Santa Severa, è tornata la “School of nature” –

Castello di Santa Severa, è tornata la “School of nature”

Durante la giornata di giovedì 18 Aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra insieme a 53 bambini (dai 3 ai 6 anni) della scuola dell’infanzia Vignacce e le loro maestre, ci siamo dati appuntamento sotto la spiaggia del Castello di Santa severa per svolgere una raccolta rifiuti tutti insieme, partecipando al progetto di E-Twinning “The Fantastic Four”, in riferimento ai 4 elementi naturali e ai 4 pilastri della progettazione europea (sostenibilita, multilinguismo, inclusione, digitalizzazione), grazie alla maestra @elinet1978.

Data la gran quantità di bambini abbiamo deciso di suddividerli in 3 gruppi, alcuni raccoglievano con i guanti, altri dividevano i rifiuti dall’immondizia attraverso 5 setacci, mentre i più grandi si occupavano di raccogliere con le pinze. Abbiamo ricevuto abbracci, baci, complimenti da maestre e bambini, è stato fantastico, il momento più commovente è stato quando un bambino è andato dal presidente Manuel Silioni e gli ha detto : “Zio da grande voglio fare quello che fai tu”

Ringraziamo di cuore tutte le maestre che ci hanno supportato in questa giornata volta alla sostenibilità e all’insegnamento di qualcuosa di veramente importante per i più giovani. Il risultato della nostra pulizia è stato di 4 sacchi, divisi fra indifferenziata e plastica, dove quest’ultima è stata come sempre in maggioranza. Infatti durante la raccolta con i piccoli, ma grandi eroi, le microplastiche hanno dominato la gerarchia della spazzatura trovata sulla nostra povera spiaggia