La sentenza potrà confermare o ribaltare le condanne stabilite dai giudici della Corte d’Assise d’Appello nei confronti della famiglia Ciontoli

Caso Vannini, il 7 febbraio l’Udienza in Cassazione. Territorio pronto a mobilitarsi

Sono trascorsi oltre cinque anni dalla scomparsa di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri ucciso da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava nell’abitazione della sua fidanzata Martina Ciontoli.

Rabbia, vergogna e una continua ricerca della verità hanno accompagnato questo lungo periodo pieno di amore e sostegno nei confronti della famiglia del giovane che, grazie a tutte le persone, ai commercianti, agli utenti social, non si è mai sentita sola ed ha sempre lottato con grande forza e coraggio.

Il 7 febbraio 2020 sarà una data molto importante ed attesa da tutti. Fissata per quella giornata infatti sarà l’udienza in Cassazione, la cui sentenza potrà confermare o ribaltare le condanne stabilite dai giudici della Corte d’Assise d’Appello nei confronti della famiglia Ciontoli.

Intanto sui social, gli utenti si scambiano pensieri e parole, con la speranza che il nuovo anno sia quello “giusto”, quello della giustizia e annunciano di essere pronti a mobilitarsi per chiedere a gran voce verità per Marco, lasciato volare in cielo troppo presto.

Beatrice Pucci