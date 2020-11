Share Pin 4 Condivisioni

La coordinatrice di Azzurro Donna aveva definito le parole del senatore pentastellato “vomitevoli”

Caso Morra, massima solidarietà alla Polidori per gli attacchi ricevuti –

La vicenda scaturita dalle parole del Senatore Nicola Morra nei confronti della defunta presidente della Regione Calabria Jole Santelli non accenna a spegnersi.

Sebbene anche i vertici dei Cinque Stelle abbiano sottolineato come le parole di Morra non siano in linea con le posizioni del Movimento, il presidente della commissione antimafia sembra avere l’appoggio di una parte dei suoi sostenitori.

La dura reazione di Catia Polidori (FI), coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, alle parole del senatore pentastellato le attirato l’ira di alcuni militanti Cinque Stelle con pesanti insulti e attacchi personali.

Da più parti si sono alzate voci di solidarietà alla Polidori: “L’odio che corre sul web sta raggiungendo livelli che vanno oltre l’inimmaginabile”, dice Emanuela Mari, coordinatrice per il Lazio di Azzurro Donna.

Per Mari la giustizia deve in tempi rapidi punire chi si macchia di crimini contro la reputazione altrui.

“Non posso che sottolineare che quello del pentastellato è un clamoroso autogol. E le sue scuse servono a poco”, aggiunge sulla vicenda.

“Un malato oncologico deve essere integrato e aiutato a vivere la società civile. Non allontanato a causa della sua malattia” conclude.