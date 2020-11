Share Pin 1 Condivisioni

Domenica 22 novembre alle 17:30 si terrà il penultimo concerto dell’Autunno Caerite

Cerveteri, quintetto d’archi pop il prossimo live al Granarone –

L’Autunno Caerite è giunto al suo penultimo appuntamento al Granarone con l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.

Il prossimo appuntamento è domenica 22 novembre alle 17:30 in streaming sulle pagine social dell’Orchestra.

A causa delle restrizioni per il contrasto al Covid-19 non è possibile assistere dal vivo all’esibizione musicale, ma il Comune di Cerveteri ha voluto comunque non sospendere la serie di concerti in programma.

Complici le nuove tecnologie telematiche e i servizi online a cui ormai in molti sono abituati ad usare, i concerti hanno potuto proseguire.

I numeri incoraggianti hanno dimostrato che la scelta è stata quella giusta.

Il concerto di domenica propone un programma POP con una formazione sicuramente inusuale per questo repertorio: il quintetto d’archi, che rappresenta quanto di più “classico” esista nel mondo musicale.

A condurre il quintetto sarà Francesco Negroni.

Le pagine dove sarà trasmessa la diretta online sono