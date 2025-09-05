Casa di Comunità Ladispoli e Posto di Primo Intervento, Ursino: “Facciamo chiarezza”

L’intervento del Direttore Sanitario della ASL Roma 4

“Assistiamo ormai da mesi a ricorrenti appelli per il

ripristino del posto di primo intervento presso

la Casa di Comunità Ladispoli e Cerveteri”.

Cosi il Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma 4 in una nota.

ASL Roma 4: “Circolano informazioni fuorvianti e allarmistiche riguardo l’assistenza sanitaria nel distretto 2”

“Ricordiamo – aggiunge – che nel territorio del Distretto 2 il Punto di Primo Intervento è cessato nel 2019 e al suo posto è stato istituito il Punto territoriale di cure primarie e da quel momento il livello di assistenza sanitaria è rimasto invariato. La chiusura non è stata una decisione aziendale ma è scaturita dal DM 70 del 2015; un pronto soccorso, per sua natura, deve essere ubicato all’interno di una struttura organizzativa ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza la stabilizzazione clinica, delle procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero o trasferimento urgente ad un

Dipartimento di emergenza di livello superiore di

cura, in continuità di assistenza; è la programmazione regionale che provvede alla

definizione della rete dei posti letto ospedalieri per

acuti. I presidi ospedalieri sede di pronto soccorso

sono previsti per norma, in bacini di utenza

compresi tra 80.000 e 150.000 abitanti, un tempo

di percorrenza maggiore di un’ora dal centro

dell’ abitato al DEA di riferimento ed un numero di

accessi annuo appropriati superiore a 20.000

unità. Pertanto non ricorrono le condizioni per

poterne prevedere la realizzazione. Sottolineo

infine che per tutelare la popolazione presente

nell’ area, questa Azienda ha potenziato

recentemente i Servizi presenti nella Casa di

Comunità, programmandoli sulla base dei bisogni

rilevati dal Dipartimento di Epidemiologia della

Regione Lazio e che per noi, la sicurezza del

paziente, viene prima di tutto”.

.