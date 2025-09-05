Dimensionamento scolastico, anche il Consiglio di Stato boccia la Regione Lazio. Marietta Tidei: “Giunta Rocca incapace e arrogante” –

“Sin dalla presentazione, avevamo chiesto a gran voce alla Giunta Rocca di ritirare un provvedimento sbagliato, che danneggiava studenti, famiglie e scuole. Lo avevamo fatto insieme a dirigenti scolastici, sindaci, comitati e genitori. La risposta? Sordità e arroganza.”

Lo dichiara la consigliera regionale Lazio Marietta Tidei, che in un post pubblicato sul proprio profilo social dichiara inoltre:

“Ora arriva l’ennesima bocciatura: il Consiglio di Stato ieri ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Regione Lazio sul dimensionamento scolastico. Questo significa che gli effetti delle sentenze del TAR restano validi, e che otto accorpamenti scolastici restano bloccati a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ci sono scuole che si ritrovano senza dirigente, uffici scolastici nel caos più totale, studenti e lavoratori della scuola lasciati nell’incertezza, e interi territori completamente ignorati.

Invece di correggere il tiro e ascoltare le comunità, il presidente Rocca e l’assessore Schiboni hanno preferito andare allo scontro, forzare la mano, arrivare fino ai tribunali.

E hanno perso.

Ma a pagare non saranno loro: a pagare saranno le nostre scuole, le nostre famiglie, i nostri ragazzi.

Una politica che non sa ascoltare è una politica che non può governare.

Chiediamo che la Giunta Rocca si assuma le proprie responsabilità e che si apra finalmente un confronto vero, serio e partecipato sul futuro della scuola nel Lazio.

Basta decisioni calate dall’alto.

Basta giochi di potere sulla pelle degli studenti e delle famiglie.”