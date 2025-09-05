Dynamics New Athletics: De Santis e Scalella, dell’Atletica Cerveteri, convocati per la Coppa dei Campioni U20 in Portogallo –

Francesco De Santis e Andrea Scalella, dell’Atletica Cerveteri, sono stati convocati dalla Dynamics New Athletics per rappresentare l’Italia alla Coppa dei Campioni per Club Under 20, in programma a Leiria (Portogallo).

La manifestazione, che si terrà nello stadio Magalhães Pessoa il 20 e 21 settembre, è l’unico appuntamento internazionale riservato ai club U20 e vedrà sfidarsi le migliori realtà giovanili europee.

I due atleti azzurri difenderanno i colori italiani in una formula innovativa, quella della DNA – Dynamic New Athletics, che concentra in due giornate spettacolo, competizione e spirito di squadra.