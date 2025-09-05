Ladispoli calcio, scommessa sul futuro: arriva il giovane Alessandro Facecchia –

Il Ladispoli guarda al futuro e lo fa con decisione. Il club laziale ha infatti ufficializzato l’arrivo di Alessandro Facecchia, terzino ed esterno sinistro classe 2008, seguito dalla GC Sport Consultants. Un innesto che rappresenta non solo un investimento tecnico, ma anche un segnale chiaro sulla volontà della società di puntare su giovani talenti in grado di crescere e portare freschezza alla rosa.

Facecchia è un giocatore che abbina velocità, progressione e dribbling, caratteristiche che lo rendono prezioso sia in fase difensiva che nella spinta offensiva. Nelle ultime tre stagioni con la Fonte Meravigliosa si è distinto per continuità di rendimento e per una spiccata propensione al gol, insolita per un giocatore del suo ruolo: 7 reti in Under 15, 8 in Under 16 e 6 nell’ultimo campionato Under 17. Numeri che raccontano un profilo moderno, capace di interpretare la corsia in entrambe le fasi.

L’approdo al Ladispoli, in Promozione laziale, rappresenta una tappa significativa: un salto importante dal settore giovanile a un campionato regionale competitivo, dove il ragazzo avrà l’occasione di misurarsi contro avversari più esperti e fisicamente strutturati.

Per la società, si tratta di una scelta coraggiosa ma lungimirante, che conferma l’attenzione verso un percorso di crescita sostenibile, puntando su prospetti in grado di maturare nel tempo. Per Facecchia, invece, è l’inizio di una nuova avventura, con la possibilità di dimostrare che il talento visto nelle giovanili può essere confermato anche tra i “grandi”.