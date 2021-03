Share Pin 5 Condivisioni

Carabinieri, week-end di controlli su tutto il litorale: 3 denunce, 3 segnalazioni e 9 sanzioni per party abusivo –

L’attività di prevenzione e repressione dei reati predisposta dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia prosegue senza soluzione di continuità e nel week-end sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio su tutto il litorale.

Infatti i militari delle Stazioni di Civitavecchia Principale, Santa Marinella, Allumiere, Passoscuro e Ladispoli, con l’intervento della Sezione Radiomobile, sono stati impiegati nelle giornate di sabato e domenica, per arginare anche gli illeciti connessi alle attuali normative volte alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

Le attività hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 3 persone, mentre altre 3 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti e 9 sono state sanzionate per violazioni alle normative anti Covid-19.