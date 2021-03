Share Pin 1 Condivisioni

Santa Marinella, denunciato dai Carabinieri un 46enne per reiterata guida senza patente

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, nell’ambito delle operazioni di controllo effettuate durante il week-end, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di Santa Marinella, noto per i numerosi trascorsi, per il reato di reiterata guida senza patente.

Infatti i militari hanno riconosciuto l’individuo che si aggirava per le vie di Santa Marinella a bordo di uno scooter e lo hanno seguito fino a casa, dove ha tentato di far perdere le proprie tracce.

Lo stesso è stato però fermato e denunciato poiché, al termine degli accertamenti, è risultato sprovvisto del titolo di guida perché revocato e denunciato per ben quattro volte per lo stesso reato;