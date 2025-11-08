Rifiuti nell’area camper di Campo di Mare, il presidente del comitato di zona scrive alla Polizia Locale

Musardo: “Montagne di rifiuti edilizi e nugoli di polvere rilasciati specie quando si alza il vento e che impongono ai residenti di tenere sempre sbarrate porte e finestre”

Campo di mare: segnalazione di rifiuti abbandonati alla Polizia Locale –

Il presidente del Comitato di Zona Cerenova – Campo di mare, Enzo Musardo, ha inviato un messaggio alla Polizia Locale di Cerveteri in merito ad una situazione che si protrae ormai da tempo: la presenza di un cumulo di rifiuti abbandonati presso un’area da tempo impiegata per la sosta libera di camper della frazione marittima.

“Buongiorno, a Campo di mare – scrive Musardo –, nell’area parcheggio sul lungomare fronte stabilimento “Quadrifoglio” ormai diventata di fatto “area camper”, permangono da tempo alcuni rifiuti ingombranti. Una situazione che rende ancor di più il senso di degrado che si evidenzia anche con i tanti camper “parcheggiati” in sede praticamente fissa (e per i quali molti si chiedono dove quei camperisti conferiscono i loro rifiuti, anche e specie quelli organici umani).

Un degrado che fa coppia con l’eterno cantiere deserto, ma di stile bombardamento moderno, posto nell’area sud adiacente, con montagne di rifiuti edilizi e nugoli di polvere rilasciati specie quando si alza il vento e che impongono ai residenti di tenere sempre sbarrate porte e finestre.

Si spera in un rapido intervento delle autorità preposte, anche per restituire alla comunità un lungomare degno di tal nome”, conclude Musardo.