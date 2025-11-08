Litorale romano, vasta operazione dei Carabinieri: 13 persone arrestate e 9 denunciate

Sequestrate centinaia di dosi di droga e 9000 euro in contanti

I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ogni forma di illegalità e degrado sul litorale romano, seguendo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Dott. Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione, coordinata dal dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, ha visto l’impiego di decine di Carabinieri, di un elicottero, di Unità Cinofile e Aliquote di Primo Intervento, e ha portato in totale all’arresto di 13 persone e alla denuncia a piede libero di altre In particolare, quattro cittadini italiani, due donne, un uomo e un 17enne

e un cittadino straniero sono stati arrestati perché trovati in possesso di droga all’interno di un appartamento occupato abusivamente in piazza Gasparri.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato centinaia dosi di hashish e cocaina e 9089 euro circa in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Denunciate altre 9 persone: una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 5 per possesso di oggetti atti ad offendere, una per ricettazione, una per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e una per guida senza patente.

I Carabinieri di Ostia hanno poi notificato il decreto di sospensione dell’attività ad un esercizio pubblico per l’ex art.100 del TULPS e proposto 6 persone per DASPO Urbano in relazione alla vendita ambulante non autorizzata.

In totale sono state identificate 131 persone e seguite verifiche su 59 veicoli. L’attività odierna costituisce parte dell’azione di contrasto portata avanti nelle ultime settimane dai Carabinieri di Ostia nel cd. quadrilatero della spaccio – piazza Gasparri, via Forni, via Fasan e via dell’Idroscalo che aveva già portato all’arresto di ulteriori 7 persone per reati riguardanti gli stupefacenti, nei fortini dei pusher.