Il famoso direttore d’orchestra aveva 69 anni: era ricoverato in ospedale per una polmonite interstiziale

Addio al Maestro Beppe Vessicchio –

Si è spento a causa di un malore improvviso all’ospedale San Camillo di Roma, all’età di 69 anni il musicista e compositore Giuseppe Vessicchio, conosciuto da sempre con il nomignolo di Beppe.

Il Maestro Vessicchio ha avuto una lunga carriera nel mondo dello spettacolo fin dagli anni ’70 quando fu uno dei fondatori del trio musicale e poi cabarettista dei Trettré che lasciò quando la componente comica del gruppo prevalse su quella musicale.

Fu più volte direttore di orchestre musicali, insegnante e musicista in televisione dove partecipò a moltissimi programmi, soprattutto negli anni ’90, come Buona Domenica o Amici di Maria De Filippi.

Importante la sua lunga collaborazione con Trenta ore per la vita, anche come socio dell’omonima associazione.

La sua carriera lo ha fatto incontrare con moltissimi cantanti italiani per i quali ha scritto ed arrangiato moltissimi pezzi, da Ivana Spagna ad Andrea Bocelli, da Roberto Vecchioni a Zucchero e alla Vanoni, passando per molti altri.

Come arrangiatore ha vinto più volte il Festival di San Remo.

Ha diretto in mondovisione l’orchestra che ha suonato in onore di John Lennon dal Cremlino di Mosca.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

C.L.

(Fonte: Ansa)