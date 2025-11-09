AVIS Ladispoli, raccolte ieri ben 31 sacche di sangue. Prossima donazione, domenica 23 novembre

Si è svolta ieri, a Ladispoli, nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, la prevista raccolta di sangue. L’emergenza sangue, come diciamo sempre, non va mai in vacanza. E l’AVIS di Ladispoli è sempre in prima linea.

Alla fine della giornata, sono state raccolte ben 31 sacche di sangue.

Un ottimo straordinario come ha sottolineato il Presidente dell’AVIS di Ladispoli, Salvatore Vernata. Presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico, ad accogliere i donatori con un sorriso o una battuta. Anche quando sei disteso sul lettino, pronto per donare il tuo sangue, e aspetti che arrivi l’infermiera.

La prossima raccolta, sempre a via Vilnius 5, si svolgerà domenica 23 novembre