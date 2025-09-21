Campo di Mare saluta Franco, storico volto del litorale. Il cordoglio della Sindaca Elena Gubetti

L’intera comunità di Campo di Mare piange la scomparsa di Franco. Figura simbolo del litorale e storico titolare del bar aperto nel 1973. Punto di riferimento per generazioni di residenti e di villeggianti. La notizia è stata condivisa dalla Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che in un post ha ricordato l’uomo, e il suo storico ruolo nella vita della frazione di Campo di Mare.

Il post della Sindaca è visibilmente non di circostanza. E per questo lo riportiamo quasi integralmente. Crediamo che sia il modo migliore per raccontare, a chi non lo conosceva, il signor Franco.

“Campo di Mare non sarà più la stessa da oggi,

Ieri ci ha lasciati Franco… e basta dire il suo nome perché tutti sappiano di chi parliamo. Perché Franco non era “solo” il titolare di un bar. Era un pezzo della nostra storia, una presenza costante, un punto fermo per chiunque abbia vissuto o amato il nostro mare.

Nel suo Bar, nato nel 1973, sono cresciute intere generazioni: bambini che nel tempo sono diventati adulti, famiglie che lì hanno condiviso estati indimenticabili, amici che hanno trovato in quel posto il loro ritrovo. Per tutti, quel bar non era soltanto un locale: era casa.

Due anni fa abbiamo festeggiato insieme i 50 anni di attività, e ricordo bene quanto fosse orgoglioso, pieno di entusiasmo e di energia, proprio come il primo giorno. Franco era una certezza: sempre aperto, sempre sorridente, sempre pronto ad accoglierti con una colazione, un gelato o semplicemente con una parola di amicizia.

Per me Franco non era solo “il Bar di Campo di Mare”: era un punto di riferimento personale. Mi ha accolto sempre a braccia aperte, mi è stato vicino nei momenti importanti, pronto a darmi un consiglio sincero… e, quando serviva, anche un rimprovero affettuoso. Era così: vero, schietto, autentico.

Anche questa mattina il suo bar era aperto, come avrebbe voluto lui: vivo, accogliente, pieno di quella energia che ci ha donato per tutta la vita.

Alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia va la mia più profonda vicinanza, insieme all’abbraccio commosso di tutta la Comunità. Perché oggi non piangiamo solo un uomo, ma un simbolo, un amico, una parte di noi! Se ne va un uomo, che ha fatto del suo lavoro la sua passione e che rappresenta un simbolo di una generazione, che lentamente se ne sta andando, persone che si sono costruite tutte da sole, con il loro impegno e la loro dedizione.

Ciao Franco che la terra ti sia lieve, mi mancherai, ci mancherai tantissimo!”

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 22 settembre, alle ore 15:30, presso la chiesa di Cerenova San Francesco d’Assisi.