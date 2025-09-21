Con “Angeli Ceretani”, il 5 ottobre Cerveteri abbraccia i suoi figli scomparsi prematuramente

Con “Angeli Ceretani”, il 5 ottobre Cerveteri abbraccia i suoi figli scomparsi prematuramente

“Angeli Ceretani” torna a Cerveteri con la sua seconda edizione. Una manifestazione nata per ricordare i giovani della città scomparsi prematuramente, e per stringere in un abbraccio simbolico le loro famiglie con l’intera comunità. L’evento si svolgerà in via degli Angeli Ceretani (già via Settevene Palo Nuova), nel solco della prima edizione del 6 ottobre 2024. Che trasformò quella strada in un luogo dedicato alla memoria condivisa.

Lo spirito resta quello della prima edizione: celebrare la vita attraverso il ricordo. Creando uno spazio “vissuto” per questo ricordo. In modo che possa essere sempre visibile, non solo nell’occasione della manifestazione. Con l’intitolazione di una via, e con una giornata aperta alla partecipazione di associazioni e cittadini.

“Angeli Ceretani” è un rito nello stesso tempo religioso e laico. È un rito di comunità, nato per “tenere vivi nei nostri cuori” i ragazzi e le ragazze che non ci sono più. Come tengono a spiegare gli organizzatori della manifestazione.

La seconda edizione è prevista per domenica 5 ottobre 2025, con un programma distribuito nell’arco della giornata in via degli Angeli Ceretani. Un appuntamento che rinnova il patto di cura e vicinanza di Cerveteri verso le famiglie che hanno perso prematuramente un loro caro. Nel segno di una memoria che unisce.