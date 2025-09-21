Festeggia la Cerveteri sportiva: titolo regionale nella 4x100 a Rieti, e finale Under 20 a Leiria in Portogallo

Festeggia la Cerveteri sportiva: titolo regionale nella 4×100 a Rieti, e finale Under 20 a Leiria in Portogallo

Festeggia la Cerveteri sportiva: titolo regionale nella 4×100 a Rieti, e finale Under 20 a Leiria in Portogallo

Cerveteri, come ormai sta diventando una piacevole abitudine, applaude i suoi atleti. A Rieti i ragazzi hanno conquistato il titolo di Campioni Regionali nella staffetta 4×100: Paul Albano, Alfredo Marino, Raniero Lombardi e Mattia De Santis hanno firmato una vittoria che rende orgogliosa l’intera nostra comunità.

Intanto a Leiria, in Portogallo, i nostri atleti sono protagonisti della Coppa dei Campioni Under 20. Ieri, grazie a una rimonta straordinaria di Francesco De Santis, la squadra ha centrato l’accesso alla finale della 4×400. Un’azione veramente spettacolare, come testimonia il video diffuso dagli organizzatori.

Oggi alle 17:15 attesa per la finale, e tifo alle stelle: “Forza ragazzi, siamo con voi!” è il messaggio che arriva da Cerveteri, rilanciato dalla sindaca Elena Gubetti in un suo comunicato.