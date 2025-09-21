Una nuova perturbazione interesserà parte del territorio regionale a partire dal pomeriggio di domani, lunedì 22 settembre. Lo segnala il Dipartimento della Protezione Civile nel bollettino “Previsione Sinottica e QPF” emesso oggi.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, ma localmente moderati, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Meteo, allerta gialla: in arrivo precipitazioni dal pomeriggio di domani

Il Centro Funzionale Regionale, valutando le caratteristiche spazio-temporali dei fenomeni previsti, lo stato di saturazione dei suoli e i livelli attuali dei corsi d’acqua, ha emesso una valutazione di allerta/criticità, valida dal pomeriggio di domani e per le successive 12-18 ore.

La decisione è stata presa anche sulla base delle indicazioni provenienti dai presìdi territoriali e dai modelli previsionali idrologici e idraulici. La suddivisione del territorio in Zone di Allerta permetterà una gestione più precisa e puntuale delle eventuali criticità.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore in base all’evoluzione del quadro meteorologico.